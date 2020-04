Le previsioni in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta valido per tutte le province dell’Isola dalle 16 di oggi alle 24 di domani martedì 21 aprile. Si legge nel bollettino: “la Protezione Civile informa che si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali. Possibili mareggiate lungo le coste. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Limitare gli spostamenti.”

Drastico calo delle temperature nei valori minimi e massimi. Siamo lontano dai picchi estivi degli ultimi giorni. Scende a quota 20°C la massima più alta percepita nell’Isola, ovvero nel messinese, nel palermitano e nel trapanese. Punte quasi invernali nell’entroterra, in particolare nel nisseno dove si registreranno 10°C nelle ore centrali del giorno.

Entriamo in una fase decisamente grigia e piovosa che non ci lascerà almeno fino alla settimana prossima. Si tratta degli effetti della perturbazione africana in risalita che scalza l’anticiclone e ci consegna un tempo instabile.

Stando a quanto scrive 3bmeteo “un centro di bassa pressione in spostamento dalla Tunisia verso lo Ionio, attraverserà la Sicilia, apportando piogge e locali temporali tra lunedì e martedì un pò su tutte le nostre regioni meridionali; le precipitazioni in arrivo saranno accompagnate dalla presenza di sabbia desertica, specie sull’Isola, precedute da intensi venti di Scirocco e seguite da correnti settentrionali, responsabili di un sensibile calo termico”.