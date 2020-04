Le previsioni in Sicilia

Parziale tregua dall’instabilità in Sicilia. Il flusso di correnti umide continua a interessare la nostra isola ma domani, giovedì 30 aprile, avremo un netto miglioramento delle condizioni meteo, seppur con qualche addensamento sul versante tirrenico.

Nel complesso sarà una giornata più soleggiata e aperta a schiarite con nuvolosità decisamente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Cieli prevalentemente sereni su aree interne, settore meridionale e ionico. Più variabile la situazione sul versante tirrenico e nel trapanese, interessati da annuvolamenti ancora consistenti. Temperature in generale rialzo nei valori massimi, in sensibile calo le minime.

Temperature in aumento nei valori massimi. Venti moderati prevalentemente disposti tra Ponente e Libeccio; attesi locali rinforzi su Canale di Sicilia, basso Tirreno e Stretto di Messina. Mari mossi, ad eccezione dello Ionio poco mosso sotto costa

Siamo in una fase incerta e variabile, segnata dal ciclone che stazionerà fino a inizio maggio. Stando a quanto scrive 3bmeteo “l’instabilità atmosferica tornerà a farsi più accentuata lungo il Tirreno e a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore centrali del dì tra il 2 e il 3 maggio per effetto di una saccatura in transito tra l’Adriatico e i Balcani; in seguito, a medio e lungo termine, sarà probabile una nuova rimonta del promontorio subtropicale sul Mediterraneo”.