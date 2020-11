Le previsioni nell'Isola

Continua l’ondata di maltempo che sta attraversando l’Isola portando piogge e nubifragi. Domani la situazione sarà in leggero miglioramento sul versante occidentale e l’area del Palermitano dove rimane comunque un avviso di allerta meteo gialla. Diversa la situazione nell’area orientale dove l’allerta per domani è di livello arancione.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Temperature in generale stabili, con estremi di 14°C e punte di 20°C. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Al Nord sole su Alpi, Prealpi e Liguria; molte nubi altrove con qualche pioggia sull’Emilia Romagna. Miglioramento entro sera. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Centro maltempo su Adriatico ed est Sardegna; piogge anche abbondanti in Abruzzo. Meglio altrove, spazi soleggiati in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18. Al Sud piogge e rovesci diffusi, anche temporaleschi. Parziali e temporanee schiarite tra Sicilia, Calabria e Cilento. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 14 e 18.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì – Al Nord bel tempo su Alpi, Nordest e parte della Liguria. Molte nubi e foschie persistenti su centro-ovest Valpadana. Temperature in rialzo, massime comprese tra 10 e 13. Al Centro condizioni di bel tempo un po’ su tutte le regioni, salvo nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte verso l’Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. Al Sud molte nubi su basso Adriatico, Lucania e Sicilia settentrionale con locali fenomeni. Maggior variabilità altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 19.

Martedì – Al Nord nubi in aumento nella seconda parte del giorno, con deboli nevicate sulle Alpi di confine e locali piogge serali in Valpadana. Temperature in calo, massime tra e 6 e 11. Al Centro inizialmente soleggiato ma con nubi in aumento e qualche pioggia serale, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Temperature in leggero calo, massime tra 10 e 15. Al Sud nubi irregolari e schiarite sui settori ionici. Piogge più probabili lungo i versanti tirrenici dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 19.