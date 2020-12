Le previsioni nell'Isola

Ancora vento e una giornata tra sole e nuvole quella prevista per domani in Sicilia.

Nuova perturbazione in transito; piogge e temporali in Campania, con fenomeni in trasferimento verso Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale nel corso della tarda serata/notte. Temperature in temporaneo rialzo per venti di Libeccio sulla Sicilia e la Calabria ionica. Mari mossi o molto mossi.

Maltempo diffuso su Sardegna e regioni tirreniche tutte, poi sul Triveneto. Neve sulle Alpi a bassa quota, sopra i 900-1200 metri al Centro-Sud. Venti di Libeccio e mari molto mossi o localmente agitati.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord la a giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto su gran parte delle regioni e parzialmente nuvoloso su Liguria, settori alpini, prealpini e sul Piemonte centro-occidentale. Centro: La giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Sul resto delle regioni ci sarà più sole. Temperature massime tra 6 e 13 gradi. Sud: La giornata sarà caratterizzata da rovesci di pioggia e locali temporali su Campania, Salento, Calabria interna e Sicilia settentrionale. Maggiori spazi soleggiati altrove.

Giovedì – Al nord La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in pianura e localmente nebbioso al Nordovest. Entro le ore serali tenderà a peggiorare al Nordovest. Venti meridionali. Centro: Tempo spesso instabile sulla Toscana, con rovesci sulle province settentrionali. Altrove invece la giornata trascorrerÇ all’insegna di un tempo generalmente stabile e soleggiato. Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Campania costiera potrà esserci qualche piovasco.