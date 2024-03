Temperature massime stazionarie

Ancora instabilità in Sicilia per la giornata di martedì 26 marzo con situazione sole che si alterna a piogge con tanto di allerta gialla per temporali e forte vento, poi è atteso un miglioramento nelle ore pomeridiane ed in serata. Queste in sintesi le previsioni Meteo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla

Indicata allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola per la giornata di martedì 26 marzo come indicato dalla protezione civile regionale nell’avviso 24085.

Sono indicate precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Venti forti meridionali, specie al mattino e mari molto mossi.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature in Sicilia, senza particolari variazioni. Massime previste tra i 17 ed i 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 23 a Catania, 17 ad Enna, 19 a Messina, 21 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il ciclone della Colomba invia una prima perturbazione sulle nostre regioni dove il tempo è previsto in rapido peggioramento con precipitazioni via via più diffuse a partire dai settori occidentali verso quelli orientali. Scenderà la neve sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri circa. Soffieranno venti forti di Scirocco sul Mar Adriatico. Le temperature sono previste in diminuzione.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in rapida diminuzione per l’arrivo di una perturbazione inviata dal ciclone della Colomba. Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, anche temporalesche e con locali grandinate. Non mancheranno spazi soleggiati o pause asciutte. Venti forti di Scirocco. Temperature in locale diminuzione. Mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Una modesta perturbazione interessa le regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, anche con isolati temporali. Nel corso del pomeriggio inizierà a migliorare con spazi via via più soleggiati a partire dalla Sicilia verso il resto delle regioni. I venti soffieranno forti di Scirocco. Mari molto mossi.

Mercoledì 27 marzo

l’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco o parzialente nuvolosi ma con formazioni nuvolose anche compatte nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Il ciclone della Colomba invia il secondo impulso perturbato, più forte, infatti in questa giornata ci saranno precipitazioni diffuse e localmente intense soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio il maltempo si concentrerà al Nordest, migliorerà gradualmente al Nordovest. Entro sera piogge solo sui rilievi del Triveneto. Neve copiosa sopra i 1100-1300 metri. Venti forti, calo termico.

Centro e Sicilia. Le regioni sono attraversate dal ciclone della Colomba pertanto la giornata trascorrerà con un tempo da instabile a spiccatamente instabile con precipitazioni possibili un po’ ovunque. Non mancheranno temporali con locali grandinate e anche la neve che scenderà sugli Appennini sopra i 1300 metri nel corso del pomeriggio. Entro sera migliorerà un po’ ovunque. Temperature in calo, venti forti.

Sud e Sicilia. Il ciclone della Colomba arriva anche sulle nostre regioni per cui se al mattino il tempo sarà in prevalenza asciutto anche se con un cielo molto nuvoloso o a tratti coperto, nel pomeriggio tenderà a peggiorare via via più diffusamente su gran parte dei settori, ma soprattutto su Campania, potentino e Calabria tirrenica. Venti forti di Scirocco e Libeccio, mari molto mossi.