Le previsioni nell'Isola

La perturbazione ed il maltempo tendono ad allontanarsi rapidamente verso Levante, seguita da correnti relativamente più fredde e secche dai quadranti nordoccidentali. Dopo una notte ancora instabile e piovosa su gran parte del Meridione, condizioni meteorologiche in graduale miglioramento su Campania, Calabria e Sicilia. Domani la giornata sarà tra il sereno ed il poco nuvoloso. Ancora residui piovaschi nel Messinese. Temperature in diminuzione. Venti tesi di Ponente e Maestrale. Mari molto mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì- Al Nord affluiscono venti gelidi dalla Siberia: la giornata sarà all’insegna di un cielo spesso coperto in pianura, precipitazioni nevose fino in pianura su Piemonte ed Emilia, anche pavese. Centro: Tempo instabile dapprima su Toscana e Lazio, poi anche sul resto delle regioni. La neve scenderà dapprima in collina, poi in serata su pianura e coste di Toscana e regioni adriatiche.Sud: Giornata che sarà contraddistinta da un tempo in lento, ma graduale peggioramento con cielo spesso coperto e precipitazioni in serata che assumeranno carattere nevoso fin sopra i 300m.

Sabato – Al Nord giornata di ghiaccio per venti di Burian sulle nostre regioni. Il bel tempo sarà prevalente, il sole splenderà in un cielo sereno. Sul cuneese occidentale potrà nevicare debolmente.Centro: Burian sulle nostre regioni. Tempo instabile su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con nevicate fin sulle coste e sotto forma di bufera. Precipitazioni sul Lazio, sereno in Toscana.Sud: Maltempo su tutte le regioni con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso anche su pianure e coste di Puglia, Campania, Basilicata, in collina su Calabria e Sicilia.