Per sabato 16 ottobre nuvoloso e schiarite

Condizioni Meteo in miglioramento nell’isola

Non sono previste precipitazioni ma temperature ancora fresche

Per sabato 16 ottobre, cieli nuvolosi e schiarite

Migliorano le condizioni meteo in Sicilia per la giornata del 15 ottobre. Su tutta l’isola cielo sereno o poco nuvoloso al mattino mentre nel pomeriggio le nuvole si addensano con possibili piogge nell’entoterra trapanese. In serata possibili precipitazioni nel Messinese.

Mari da mossi a molto mossi e tendenti al peggioramento. Venti da moderati a forti.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola: previsti 20 gradi del Trapanese, Siracusano e Catanese, 19 nel Palermitano, 18 nel Messinese, 16 nel Ragusano, 15 nel Nisseno, 12 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso in Liguria. Molto freddo di notte.

Nel centro, giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Abruzzo e Molise, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Venti settentrionali, a tratti moderati.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con nubi diffuse sui settori ionici, ma senza precipitazioni se non qualcuna sul Salento. Altrove, cielo poco nuvoloso. Venti forti settentrionali.

Per sabato 16 ottobre nuvoloso e schiarite

Le condizioni Meteo previste per la giornata di sabato 16 ottobre indicano in mattinata cieli nuvolosi soprattutto nella zona occidentale della Sicilia mentre nel resto dell’isola sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Situazione similare anche nelle ore pomeridiane con possibili precipitazioni nell’entroterra agrigentino. In serata velature e possibili piogge nel Palermitano e Messinese.

Mari da poco mossi ad agitati in miglioramento. Venti, moderati.

Valori massimi in lieve risalita, previsti dai 16 gradi di Enna ai 23 di Palermo e Catania.

Nel nord Italia la giornata trascorrerà con condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Cielo poco nuvoloso soltanto sulle Alpi. Venti dai quadranti Nordorientali.

Nel centro la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna (piogge sparse), in prevalenza poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti deboli settentrionali.

Nel resto del sud, infine, giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Puglia, e Basilicata, ma senza precipitazioni. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni.