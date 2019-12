Temperature in leggero aumento, vento in attenuazione e pioggia che lascia spazio a cieli sereni o poco nuvolosi tranne qualche residuo piovasco nel Messinese.

Sono le previsioni del tempo per domenica 15 dicembre in Sicilia. Il tempo migliora un po’ ovunque e viene meno l’allerta meteo gialla che era stata lanciata per la giornata di sabato a causa del vento. Anche i danni dovuti proprio agli effetti del vento cessano.

Secondo 3bmeteo.com sull’Italia per la giornata di domani ci saranno situazioni diverse a seconda della latitudine. Al Nord nubi in aumento con qualche debole fenomeno su Liguria, aree Prealpine di Piemonte e Lombardia e litorale del Friuli Venezia Giulia. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 8 e 10.

Al Centro,. invece, sole prevalente sull’Adriatico, più nubi sul Tirreno con piovaschi tra Toscana e alto Lazio. Temperature senza particolari variazioni, massime tra 12 e 17.

Al Sud cielo spesso nuvoloso sulle tirreniche ma asciutto, più sole sul versante adriatico e ionico. Temperature in aumento, massime tra 15 e 18.

Nei prossimi giorni, invece, a partire da lunedì al Nord nuvolosità in aumento ovunque con deboli piogge su

Liguria, Lombardia, Piemonte e Ovest Emilia, meglio altrove. Temperature in aumento, massime tra 9 e 12. Al Centro nubi sulle regioni tirreniche con deboli piogge o pioviggini in alta Toscana, schiarite prevalenti sulle adriatiche e in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16.

Al Sud tempo stabile e decisamente mite con sole che prevarrà ovunque, salvo modeste velature. Ventoso su Sicilia occidentale. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20.

Per martedì al Nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti al Nordovest, sporadici al Nordest, asciutto sulla Romagna. Neve su Ovest Alpi dai 1400 m. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 14. Al Centro ancora nubi sulle tirreniche, più compatte con piogge su alta Toscana, schiarite prevalenti sull’Adriatico. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18.

Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più tra Sicilia e Calabria ionica nel corso della giornata. Temperature in aumento, massime tra 16 e 19.