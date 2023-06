Le temperature sono in aumento

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di venerdì 16 giugno garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla a Palermo e Catania

La protezione civile regionale segnala allerta gialla a Palermo e Catania. Lo si legge nell’avviso 23166.

Precipitazioni: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale”.

Mari: “Molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e localmente il Tirreno meridionale”.

Venti: “Forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali”.

Le temperature aumentano

Temperature più estive in Sicilia. Aumentano le massime, comprese tra i 22 ed i 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 27 Catania, 22 ad Enna, 25 a Messina, 28 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Fatta eccezione per qualche nota instabile sulle Alpi del Friuli, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo.

Sud: Nel corso del giorno saranno possibili piogge e temporali sulla Puglia, a tratti pure sulla Calabria interna e in provincia di Messina.

Per sabato 17 giugno

un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque e con un clima gradevole su tutte le regioni. Venti deboli di Maestrale.

Centro: Alta pressione e venti di Maestrale garantiranno una giornata ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno e temperature estive.

Sud: La pressione aumenta pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso ovunque. Venti di Maestrale.

Domenica 18 giugno

Nord: Arriva l’anticiclone africano Scipione pertanto questa giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, salvo temporali di calore sulle Alpi.

Centro: In questa giornata il tempo sarà ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Le temperature massime sono previste in lieve aumento.

Sud: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti di Maestrale iniziano ad attenuarsi.