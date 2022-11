Per sabato 26 novembre torna il maltempo

Resiste l’asciutto tra Calabria e Sicilia anche per la giornata di venerdì 25 novembre. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Temperature in lieve calo

Scendono leggermente le temperature in Sicilia. Massime ancora al di sopra della media del periodo ma più basse rispetto ai giorni scorsi. Valori massimi compresi tra i 14 ed 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 19 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata l’avvicinamento di un vortice farà peggiorare il tempo sulla Liguria di levante, sul resto delle regioni nubi sparse.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare subito sull’alta Toscana, poi dalla Sardegna verso il resto della Toscana e quindi il Lazio e l’Umbria.

Resto del Sud: Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio, poi diventerà via via più coperto, ma per ora senza piogge. Venti deboli.

Per sabato 26 novembre torna il maltempo

Un vortice depressionario di matrice afromediterranea si approfondisce sul Canale di Sicilia dando il via ad un’intensa ondata di maltempo. Rovesci e temporali a più riprese sull’isola più intensi e anche a locale carattere di nubifragio soprattutto sulla fascia ionica e meridionale siciliana. Temperature in calo nei valori massimi. Venti in rotazione e rinforzo: attese raffiche di Grecale prossime o persino superiori alla soglia dei 70-90 km/h in Campania, tra 40 e 70 km/h altrove. Mari in burrasca.

Nord: In questa giornata pioverà soprattutto in Romagna, altrove avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stabili.

Centro: Condizioni di forte maltempo sulle regioni adriatiche. Piogge attese sul Lazio e in Umbria e temporali sul sassarese. Venti forti.

Resto del Sud: Un vortice interessa le regioni con precipitazioni abbondanti, sotto forma di nubifragio o alluvione sui settori ionici, piogge altrove.

Domenica 27 novembre

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Venti freddi dai quadranti nordorientali. Temperature in calo.

Centro: Un vortice condiziona il tempo con piogge diffuse su Abruzzo e Molise, nubi sparse sulle Marche e sole prevalente altrove. Venti forti.

Sud: Precipitazioni abbondanti e sotto forma di nubifragio sulle coste ioniche. Rischio alluvionale. Venti forti a rotazione ciclonica.