Massime tra i 16 ed i 27 gradi

Alta pressione con nubi, possibili pioggerelle e temperature stazionarie. Così le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 10 aprile.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature

Rimangono pressoché stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 16 ed i 27 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 25 a Catania, 16 Enna, 21 a Messina, 18 a Palermo, 24 a Ragusa, 27 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un ciclone in spostamento dal Mar Ligure alla Sardegna provoca una fase di maltempo con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, spesso temporalesche e accompagnate da grandinate e colpi di vento. Nevicherà sulle Alpi più settentrionali sopra i 700 metri circa. Entro sera migliora ovunque con cielo sereno. Sensibile diminuzione delle temperature.

Centro e Sardegna. Il passaggio di un vortice temporalesco crea un po’ di scompiglio atmosferico su alcune zone. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Sardegna, Umbria e più raramente sul Lazio, regioni dove potranno esserci precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Altrove sarà più asciutto, anche se molto nuvoloso. Calo termico, venti sostenuti.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un deciso aumento della nuvolosità un po’ ovunque, anche con cielo a tratti coperto. Sono attese alcune precipitazioni, generalmente di modeste entità, lungo le coste tirreniche, più estese in Campania. Temperature in diminuzione, venti variabili e mari via via mossi o molto mossi, specie il Tirreno.

Giovedì 13 aprile

Alta pressione con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà più sereno sui settori alpini e prealpini, poco nuvoloso in pianura. Da segnalare soltanto residui piovaschi mattutini sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento con clima che torna mite. I venti soffieranno debolmente da nord.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento, un vortice abbandona la Sardegna per cui la giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al mattino. Sono attese occasionali deboli precipitazioni sulla dorsale appenninica. Migliorerà ulteriormente nel corso del pomeriggio. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, venti settentrionali, mari poco mossi.

Sud e Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata localmente instabile, infatti in Campania e in genere sulle coste tirreniche potranno esserci alcune precipitazioni, prevalentemente di debole intensità. Altrove il tempo sarà più asciutto e soleggiato. Migliorerà nel pomeriggio. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno da nord, i mari saranno mossi.