Meteo sicilia ancora caratterizzato da variabilità ma si avvicina l’anticiclone che era annunciato in arrivo da ieri. Porterà non solo la stabilità ma anche l’aumento delle temperature e una nuova ondata di caldo che colpirà, dalla prossima settimana, buona parte del meridione d’Italia e soprattutto la Sicilia, si annunciano, dunque ancora due settimane di estate piena e probabili ondate di caldo anche fino a 40 gradi. ma nel frattempo nuvolosità nel messinese e qualche possibilità di pioggia locale continua a rompere le giornate di sole di chi vive qualche scampolo di vacanza.

Ecco le previsioni comunicate dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

VENERDI’ 02 SETTEMBRE

Nord: Lento peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio con rovesci temporaleschi a tratti forti a partire da Piemonte e Valle d’Aosta.

Centro: In questa giornata il tempo risulterà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso su Puglia e Calabria (rare precipitazioni) e sul messinese, altrove sarà decisamente più sereno.

SABATO 03 SETTEMBRE

Nord: Sabato, un fronte instabile e spesso temporalesco interessa le nostre regioni con precipitazioni a carattere sparso, ma spesso forti.

Centro: L’avanguardia di una perturbazione atlantica provocherà un peggioramento del tempo sulla Toscana. In nottata peggiorerà anche sul Lazio.

Sud: Sabato, sulle nostre regioni avanza l’anticiclone africano per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento ovunque.

DOMENICA 04 SETTEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con possibilità di foschie o nebbie locali al mattino, ma con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento.

Centro: Possibili precipitazioni sparse su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, il tempo sarà più soleggiato altrove. Nubi sparse in Sardegna.

Sud: A parte le nubi diffuse in Puglia e Basilicata, altrove il sole sarà prevalente e il caldo in graduale aumento. Venti deboli meridionali.