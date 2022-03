Per sabato 12 marzo aumentano le nuvole, attese piogge

L’alta pressione torna nuovamente ad indebolirsi, questa volta ad opera di una circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo occidentale. Questo il quadro meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 11 marzo. Giungono così correnti più umide ma più miti occidentali con nuvolosità medio-alta, talora compatta. Piogge attese nel tardo pomeriggio o in serata nel Catanese, Messinese e Siracusano.

Venti moderati settentrionali in rotazione a Sud Est. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Salgono le temperature

Tornano a salire le temperature che oscilleranno tra i 9 ed i 17 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 14 a Catania, 9 ad Enna, 12 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto su molte regioni. Sono attese delle nevicate, peraltro deboli, sulle Alpi centro-occidentali al di sotto dei 700m.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo via via molto nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 4 e 14 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo localmente coperto sugli Appennini, nubi irregolari sul resto delle regioni, ma meno in Puglia. Temperature massime tra 4 e 15 gradi. S

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per sabato 12 marzo determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Sull’area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Nord: Instabile sul Piemonte dove ci saranno precipitazioni nevose a quote prossime alla pianura. Sul resto delle regioni cielo sereno al Nordest e più nubi su Liguria e Lombardia.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di piogge forti sulla Sardegna, cielo coperto sulle coste tirreniche e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in calo.

Resto del Sud: Deciso aumento della nuvolosità sulla Calabria anche con precipitazioni, generalmente di debole intensità. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.