Arriva l’annunciata ondata di maltempo e porterà con se pioggia e freddo. Un colpo ci coda dell’inverno che durerà almeno tre giorni e che lascerà strascichi dietro di se. La primavera faticherà a tornare. Settimana fredda con picchi fra lunedì e martedì. soprattutto martedì sulla Sicilia al freddo e all’instabilità si aggiungerà il vento che farà percepire temperature ancora più basse del reale.

la svolta arriva nel pomeriggio inoltrato di domenica quando inizia il cambiamento dopo una mattina relativamente serena e discretamente soleggiata anche se con temperature già in discesa rispetto a sabato.

iLMeteo.it comunica, in questo modo, le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco le previsioni area per area del paese e giorno per giorno

DOMENICA 2 APRILE

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o coperto e piogge sparse in arrivo nel pomeriggio al Nordest e localmente in Lombardia. Temperature stabili.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto stabile, nel pomeriggio peggiorerà con l’arrivo di rovesci e locali temporali possibili un po’ ovunque.

Sud: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Sicilia e sulla Puglia con qualche pioggia.

LUNEDI’ 3 APRILE

Nord: Soffiano venti forti e più freddi da nordest, ma il bel tempo sarà prevalente infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Maltempo su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e neve in collina. Nubi sparse altrove. Venti fortissimi e freddi da nordest.

Sud: Condizioni di forte maltempo con piogge, temporali e nevicate copiose sopra i 1100 metri. Venti forti e freddi. Calo termico.

MARTEDI’ 4 APRILE

Nord: Nel corso di martedì 4 aprile, pressione in aumento ovunque. Cielo sereno o al più poco nuvoloso; forti venti settentrionali in Adriatico.

Centro: Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo salvo una certa instabilità sul basso Lazio con un temporale.

Sud: Venti settentrionali, il tempo risulterà instabile sugli Appennini e sulla Sicilia ionica, andrà meglio altrove. Clima freddo.