Per lunedì 18 ottobre miglioramento al mattino

Piogge e possibili disagi in quattro province dell’isola per allerta gialla

Temperature stabili che oscilleranno tra i 17 ed i 25 gradi

Per lunedì 18 gennaio miglioramento al mattino ma possibili piogge pomeridiane nella zona

La giornata di domenica 17 ottobre 2021 si presenterà ancora diffusamente variabile, con precipitazioni sparse su ovest e nord Sicilia. Stavolta anche il comparto meridionale (tra la notte e il mattino) e il settore ionico (tra il pomeriggio e la sera) dovrebbero veder giungere qualche pioggia sparsa.

Allerta gialla indicata in quattro province

L’avviso numero 21289 della protezione civile regionale, indica allerta gialla non solo nel capoluogo siciliano ma anche nel Messinese, Catanese ed Ennese. In queste zone potrebbero esserci disagi come lo è stato alcuni giorni fa.

Piogge diffuse fin dalle prime ore. Situazione poi migliora nel Palermitano ma i piovaschi proseguono nel Trapanese, Agrigentino ed Ennese. Clima variabile nel pomeriggio con un ritorno delle precipitazioni nel Palermitano, Messinese, Catanese ed Ennese.

In serata, infine, previsto un miglioramento nel settore occidentale dell’isola mentre proseguono le precipitazioni sul settore orientale ed in particolar modo nelle zone del Messinese, Catanese, Siracusano e Ragusano.

Venti deboli di direzione variabile, debole Maestrale sul Canale di Sicilia. Mari poco mossi, calmo lo Ionio.

Temperature stazionarie

Temperature previste stazionarie tendenti al rialzo che oscillano tra i 17 ed i 25 gradi: Agrigento 21, Caltanissetta 20, Catania 23, Enna 17, Messina 21, Palermo 25, Ragusa 20, Siracusa 25, Trapani 22.

Nel resto d’Italia

Al nord, giornata caratterizzata da locali foschie mattutine lungo il corso occidentale del Po, ma il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, per il resto sarà sereno. Temperature massime comprese tra 13 e 22 gradi.

Nel resto del sud giornata con cielo irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Rovesci o temporali potranno interessare localmente la provincia di Reggio Calabria.

Per lunedì 18 ottobre miglioramento al mattino

Migliora la situazione meteo nelle prime ore e nella mattinata di lunedì 18 ottobre. Giornata caratterizzata da cielo nuvoloso ovunque. Possibili piogge pomeridiane nel Messinese, Catanese e Siracusano. Di sera il quadro peggiora con precipitazioni più diffuse che si estendono anche nell’Ennese e nel Ragusano.

Mari quasi calmi. Venti da deboli a moderati. Temperature da 17 a 22 gradi.

Nel nord Italia la giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche foschia mattutina lungo il fiume Po, ma il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nelle regioni centrali la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 16 e 22 gradi.

Nel resto del sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile su Calabria meridionale e Sicilia. Su queste zone ci sarà qualche rovescio a carattere irregolare. Nubi diffuse altrove.