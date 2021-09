Per venerdì 24 settembre, ancora piogge in Sicilia orientale

Tempo instabile nella parte centro orientale della Sicilia, variabile con sole nelle zone occidentali

Calano leggermente le temperature anche se i valori massimi raggiungeranno i 30 gradi

Per il 24 settembre ancora possibili piogge nella zona orientale, temperature stabili

Nuvole e pioggia. Tempo instabile nella parte centro orientale della Sicilia per le giornate del 23 e 24 settembre con timide avvisaglie di autunno ed un calo delle temperature che, tuttavia, rimarranno ancora su valori di fine estate e prossime ai 30 gradi in alcune città.

Le previsioni Meteo indicano per giovedì 23 settembre cielo nuvoloso al mattino soprattutto nelle zone centrali ed orientali della Sicilia con possibili piogge nel Catanese. Coperto nel Palermitano, poco nuvoloso nell’Agrigentino e Trapanese. Nel pomeriggio situazione uniforme ma nuvole più estese quasi ovunque. Nelle ore serali possibili piogge di lieve entità nell’Ennese.

Nel complesso, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su versante ionico, zone interne e settori meridionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Mari da quasi calmi a poco mossi, poi mossi. Molto mosso lo Ionio. Venti da moderati a forti da nord-nord-est, con possibili ulteriori rinforzi sui settori ionici; tendenti a graduale attenuazione.

In calo le temperature

Temperature massime in calo ovunque anche se in alcune località come nel Trapanese stazioneranno sui 30 gradi. Si tratta di valori ancora estivi anche se più miti. Previsti poi 27 gradi nel Palermitano e nel Messinese, 26 nell’Agrigentino, Nisseno e Siracusano. Nel Catanese sono previsti 25 gradi, 23 nel Ragusano, 22 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo sarà spesso coperto sul Triveneto e sul Piemonte occidentale, altrove nubi sparse. Venti variabili.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse soltanto lungo le coste del Lazio.

Nel sud, condizioni di tempo instabile sul reggino nel corso del giorno, con locali precipitazioni; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Per venerdì 24 settembre, ancora piogge in Sicilia orientale

Le condizioni Meteo di venerdì 24 settembre vedono una Sicilia divisa in due fino al pomeriggio con cielo poco nuvoloso nella parte occidentale e possibilità di piogge nella parte orientale soprattutto nel Siracusano e Ragusano. Poi nelle ore serali è previsto un miglioramento.

Mari da quasi calmi a poco mossi in miglioramento. Venti da deboli a moderati.

Temperature stabili: previsti 30 gradi nel Trapanese, 27 nel Palermitano, Messinese, Catanese e Nisseno, 26 nell’Agrigentino, 25 nel Siracusano e nell’Ennese, 24 nel Ragusano.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e con nubi irregolari sul Friuli Venezia Giulia. Clima mite.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni.