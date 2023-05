Per giovedì 1 giugno ancora maltempo

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 31 maggio. C’è anche l’allerta gialla in tutta l’isola così come determinato dalla nota 23150 della protezione civile regionale.

Allerta gialla

Nella nota della protezione civile regionale, le precipitazioni sono “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Sia per la giornata odierna che per quella di mercoledì 31 maggio.

La situazione meteo

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature rimangono stabili

Ancora stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra 17 e 26 gradi.

Previsti 25 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 17 ad Enna, 24 a Messina, 22 a Palermo, 24 a Ragusa, 26 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Atmosfera a tratti instabile, in questa giornata ci saranno temporali soltanto sulle Alpi centro-occidentali e in Piemonte, sole altrove.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile, nel pomeriggio scoppieranno forti temporali su Toscana, Lazio e inoltre sugli Appennini.

Sud: Giornata dapprima soleggiata, poi diffusamente temporalesca su Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia centro-settentrionale.

Per giovedì 1 giugno ancora maltempo

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando per la giornata di giovedì 1 giugno molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento salvo occasionali temporali pomeridiani sulle Alpi lombarde e del Trentino Alto Adige.

Centro: La mattinata trascorrerà soleggiata poi nel pomeriggio consueti temporali su Toscana, Umbria e Lazio e Appennini, sempre sole altrove.

Sud: Atmosfera a tratti instabile al mattino, fortemente temporalesca al pomeriggio su gran parte delle regioni, soprattutto in Sicilia.

Venerdì 2 giugno

Nord: La giornata trascorrerà in prevalenza soleggiata, solo sulle Alpi potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio. Clima caldo.

Centro: Piogge e temporali interesseranno i settori appenninici e il versante tirrenico specie dopo metà giornata. Più soleggiato invece altrove.

Sud: Tempo a tratti instabile lungo i rilievi appenninici, poi anche sulla Sicilia specie al pomeriggio. Soleggiato invece altrove.