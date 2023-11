Giovedì 9 novembre, torna momentaneamente il sole

Arriva il maltempo in Sicilia. Piogge e temperature in discesa (minime e massime) per la giornata di mercoledì 8 novembre. Tuttavia è atteso un miglioramento in serata.

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, infatti, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

Temperature in flessione

Scendono le temperature nell’isola sia le minime che le massime. Valori massimi previsti compresi tra i 17 ed i 22 gradi.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 22 a Ragusa, 22 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: A parte qualche nebbia in pianura, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, non freddo di notte.

Sud: Debole circolazione depressionaria così al mattino ci saranno precipitazioni diffuse, poi tenderanno a diventare più sparse.

Giovedì 9 novembre, torna momentaneamente il sole

La pressione torna ad aumentare per giovedì 9 novembre e favorisce un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Giovedì, pressione in diminuzione. Piogge e temporali dal Nordovest verso Nordest; nevicate sull’arco alpino. Venti moderati di Libeccio.

Centro: Giovedì, pressione che tende a calare. Temporali e piogge sull’alta Toscana, altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Sud: Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, anche coperto tra Sicilia e Calabria. Venti deboli settentrionali, temperature in calo.

Venerdì 10 novembre

Nord: Tante nuvole e precipitazioni anche diffuse soltanto sul Friuli Venezia Giulia, rarissime altrove. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure.

Centro: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno la Toscana, l’Umbria e il Lazio, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da precipitazioni anche diffuse e molto forti in Campania, deboli in Basilicata e sul Gargano.