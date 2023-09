Temperature stazionarie

Piogge e temporali, venti forti, allerta gialla in cinque province ma sono attesi miglioramenti. Queste in sintesi estrema le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 8 settembre.

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sull’Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Allerta gialla in cinque province

Si rinnova l’allerta gialla per temporali e forti venti. in Sicilia anche per la giornata di venerdì 8 settembre. Cinque le province interessate: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna così come indicato dall’avviso 23250 della protezione civile sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Precipitazioni: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centroorientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone centromeridionale e nord-orientale, generalmente deboli altrove”.

Mari: Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio centro-meridionale, fino ad agitati al largo e a ridosso delle coste sud-orientali.

Venti: Forti nord-orientali sul settore sud-orientale, con locali rinforzi di burrasca, tendenti ad attenuazione

Temperature stabili

Rimangono stabilii le temperature nell’isola. Massime comprese tra 24 e 30 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 30 a Catania, 24 ad Enna, 29 a Messina, 29 a Palermo, 28 a Ragusa, 28 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone domina ancora su tutte le regioni per cui anche in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, con cielo sereno.

Centro: L’anticiclone africano domina ancora su tutte le regioni. La giornata, di conseguenza, risulterà serena e asciutta un po’ ovunque.

Sud: Un vortice continua a far sentire i suoi effetti su alcune regioni. Su Sicilia e Calabria saranno possibili dei veloci rovesci.

Sabato 9 settembre

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: E’ sempre la presenza dell’anticiclone a caratterizzare il tempo per cui il sole sarà prevalente e il cielo sarà poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento, il cielo infatti si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su Calabria e Sicilia, ma con rare precipitazioni. Più soleggiato altrove.

Domenica 10 settembre

Nord: A questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima caldo, ma non eccessivo.

Centro: In questa giornata il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo prevalentemente sereno dappertutto. Clima più caldo.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà con più nubi in Sicilia e Calabria, altrove sarà prevalentemente sereno. Temperature stazionarie.