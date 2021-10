Per mercoledì 20 ottobre situazione ancora varibaile

L’inizio di settimana tenderà a seguire l’attuale trend: seppure l’alta pressione delle Azzorre tenderà ad espandersi sui settori occidentali europei, persisterà qualche infiltrazione orientale in quota sul basso Mediterraneo. Queste le previsioni Meteo per questa prima parte di settimana in Sicilia.

Tali spifferi daranno modo di non aumentare notevolmente il geopotenziale, garantendo ancora locale instabilità pomeridiana sui settori interni e qualche delimitato rovescio marittimo.

Come riporta weathersicily.it, la giornata di martedì 19 ottobre si presenterà generalmente variabile su buona parte del territorio regionale. Qualche rovescio marittimo potrebbe avere luogo al primo mattino tra trapanese e palermitano tirrenico, così come tra catanese e siracusano ionico.

Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni, con possibili rovesci o temporali tra Trapanese, Palermitano, Agrigentino, Nisseno, Ennese, basso Messinese, Ragusano ed Etneo. Possibili, locali, sconfinamenti sui versanti costieri meridionali. Migliora in serata.

Venti moderati di Grecale sul basso Ionio, deboli altrove. Mosso il basso Ionio, poco mosso il Canale di Sicilia, calmo il Tirreno.

Temperature ancora stabili

Le temperature rimangono ancora stazionarie ed oscillano tra i 16 ed i 22 gradi. Pregisti 21 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da qualche occasionale nebbia mattutina sulle zone pianeggianti, il cielo però si presenterà molto nuvoloso o addirittura coperto nel pomeriggio.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o localmente con nubi sparse su Toscana, Umbria e Marche.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso sul reggino, per il resto si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli settentrionali.

Per mercoledì 20 ottobre situazione ancora varibaile

La giornata di mercoledì 20 ottobre dovrebbe iniziare con un contesto atmosferico generalmente sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori interni, con occasionali piogge sparse.

Venti deboli da est-sud/est. Moderato Levante sul basso Canale di Sicilia. Mari calmi, mossi i bacini delle isole minori meridionali.

Nel nord Italia nuvolosità più presente anche con cielo a tratti coperto e piovaschi su Liguria e a carattere sparso sui settori alpini. Nebbie mattutine sulle zone pianeggianti. Venti meridionali.

Nelle regioni centrali bel tempo prevalente e da un ampio soleggiamento, infatti a parte qualche nube sparsa sulla Toscana, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Venti meridionali.

Nel resto del sud, giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno. Temperature massime tra 18 e 23 gradi.