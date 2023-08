Mercoledì 30 agosto, attesi miglioramenti

La stabilità vacilla, possibili piogge e schiarite con temperature in discesa. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 29 agosto.

L’alta pressione, infatti, interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti moderati occidentali in attenuazione. Basso Tirreno agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Scendono le temperature

Temperature in calo in Sicilia. Massime comprese tra i 21 ed i 32 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 32 a Catania, 21 ad Enna, 28 a Messina, 29 a Palermo, 25 a Ragusa, 32 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il ciclone Poppea si sposta verso i Balcani per cui il tempo sarà compromesso da precipitazioni su Triveneto ed Emilia Romagna.

Centro: Il ciclone Poppea si sposta verso est interessando con piogge e temporali gran parte delle regioni, con fenomeni localmente intensi.

Sud: Il ciclone Poppea interessa soltanto alcune zone, come la Campania e i rilievi in generale; attesi rovesci sparsi su questi settori.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata avremo le ultime precipitazioni su Romagna e coste adriatiche, altrove ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Piogge e temporali bagneranno gran parte delle regioni in giornata; temperature che si manterranno su valori stazionari, venti occidentali.

Sud: Pressione in aumento; la giornata trascorrerà con qualche piovasco sui rilievi della Calabria e sulle coste della Campania. Sole altrove.

Giovedì 31 agosto

Nord: In questa giornata avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Temperature previste in generale lieve aumento, specie di giorno.

Centro: La pressione è in aumento e così in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Sud: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali in Sicilia e in provincia di Reggio Calabria, altrove avremo nubi irregolari.