Le previsioni in Sicilia

Si prolunga la tregua dall’instabilità in Sicilia. Il flusso di correnti umide continua a interessare la nostra isola ma domani, venerdì 1 maggio, avremo una riconferma del miglioramento delle condizioni meteo di oggi, seppur con qualche addensamento di troppo soprattutto nel messinese e nel trapanese.

Nel complesso sarà una festa dei lavoratori soleggiata e aperta a schiarite con nuvolosità decisamente inferiore rispetto all’ultimo periodo. Cieli prevalentemente sereni ovunque, salvo qualche annuvolamento sul settore occidentale e sulla costa ionica nell’arco della giornata.

Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi con punte di 26 gradi nel siracusano e una media di 24 altrove durante le ore centrali. Venti moderati da Ovest e Nord-Ovest e mari mossi.

Siamo in una fase incerta e variabile, segnata dal ciclone che stazionerà fino a inizio maggio. Stando a quanto scrive 3bmeteo “Sotto forma di brevi rovesci localizzati, l’instabilità atmosferica tornerà a farsi più accentuata lungo il Tirreno e a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore centrali del dì tra il 2 e il 3 maggio per effetto di una saccatura in transito tra l’Adriatico e i Balcani; l’evoluzione successiva rimane ancora incerta circa l’entrata franca dell’anticiclone africano.”.