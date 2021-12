Per lunedì 20 dicembre tornano le nuvole

Cielo sereno o poco nuvoloso in Sicilia per la giornata di domenica 19 dicembre. In serata la nuvolosità aumenta nelle zone centrali dell’isola. Venti tesi dai quadranti settentrionali con mari mossi o molto mossi. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia.

Temperature fredde

Temperature in ulteriore calo, specie nei valori notturni. Massime comprese tra i 6 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 12 a Messina, 14 a Palermo, 9 a Ragusa, 13 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto sulle pianure, con nubi sparse sulle coste venete ed emiliane, sereno sul resto dei settori. Venti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 6 e 14 gradi.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Puglia e Basilicata, ma senza precipitazioni previste. Sul resto delle regioni cielo sereno.

Un nuovo passaggio instabile, investirà la Calabria ed i settori settentrionali della Sicilia con deboli o al più moderate precipitazioni, altrove ampi spazi di sereno. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà coperto in Liguria, con nubi sparse in Emilia Romagna e poco nuvoloso altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole splenderà su gran parte delle regioni, ma non in Toscana dove avremo un cielo più coperto. Temperature massime tra 6 e 13 gradi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente coperto su Puglia e Calabria, anche con occasionali piovaschi intermittenti, poche nubi altrove.