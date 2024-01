Le temperature rimangono stabili

Un campo di alte pressioni è protagonista in Sicilia e garantisce tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 4 gennaio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mossi.

Ancora stabili e miti le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 15 ed i 21 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 19 a Messina, 18 a Palermo, 16 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino, foschie o nebbie sulla Pianura Padana, molte nubi lungo la costa ligure e adriatica. Altrove, bel tempo prevalente, con cielo poco nuvoloso. Nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata avremo un aumento generale della nuvolosità a partire dal Nordovest, con isolate pioviggini più probabili sulla Liguria. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, prevalentemente di Libeccio.

Centro e Sardegna. La pressione è destinata a diminuire nel corso del giorno; al mattino, qualche possibile rovescio sulle zone interne del Lazio, nubi basse lungo le coste. più soleggiato invece altrove. Sulla Sardegna, poco nuvoloso. Con il passare delle ore avremo una maggiore nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Venti dai quadranti occidentali, mari generalmente mossi ovunque.

Sud e Sicilia. Avvio di giornata con molte nubi su Campania, Basilicata Calabria, con isolati deboli piovaschi; sul resto dei settori, bel tempo prevalente. Nel corso del pomeriggio le piogge saranno più probabili soltanto sui rilievi calabresi, mentre altrove avremo un tempo stabile, soleggiato e asciutto. Clima molto mite sulla Sicilia; venti dai quadranti meridionali, mari localmente molto mossi.

Venerdì 5 gennaio

Continua l’alta pressione nell’isola con condizioni meteo simili a quelle del giorno precedente.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. Fin dalle prime luci del giorno, tante nubi e piogge sparse soprattutto al Nordovest; più soleggiato sui rilievi alpini. Venti meridionali. Entro il primo pomeriggio, ulteriore peggioramento al Nordovest, con nubifragi su Liguria e Piemonte occidentale; con il passare delle ore il forte maltempo si porterà verso il Nordest. Neve sotto i 1000 metri su Alpi e Prealpi, sopra i 1000 in Appennino.

Centro e Sardegna. Il tempo è destinato a peggiorare. Al mattino, tante nubi e rovesci sparsi sui settori tirrenici e sulla Sardegna meridionale. Andrà meglio altrove. Dopo metà giornata arriva un insidioso ciclone: forte maltempo dalla Toscana verso il resto delle regioni entro sera. Nevicate diffuse in Appennino; forti venti dai quadranti meridionali, mari localmente molto mossi.

Sud e Sicilia. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali: la giornata inizierà all’insegna di un cielo molto nuvoloso o a tratti anche coperto ovunque; dopo metà giornata saranno possibili dei piovaschi sulla Campania, mentre sul resto delle regioni avremo un tempo più asciutto, anche se con un cielo molto nuvoloso. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari localmente molto mossi.