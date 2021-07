Per domenica 25 luglio sole e caldo ovunque

Temperature in aumento, e ondate di calore nel capoluogo etneo

A Catania 36 gradi percepiti, caldo nel resto dell’isola

Per domenica 25 luglio temperature alte e localmente in risalita

Temperature in aumento e tanto sole. Tornano le temute ondate di calore. Almeno a Catania. Queste le condizioni meteo in Sicilia nei prossimi giorni. Per il 24 luglio nel capoluogo etneo sarà prevista una massima di 36 gradi percepiti. Lo comunica la protezione civile regionale nel suo bollettino quotidiano (il 152), valido dalle 0.00 del 24 luglio fino alle successive 24 ore.

Farà molto caldo ovunque: 36 gradi anche nel Nisseno, a Palermo sono previsti 35 gradi di massima percepita, 34 gradi a Messina e Siracusa. Temperature superiori ai 30 gradi ovunque.

Venti deboli e moderati, mari calmi o quasi calmi ovunque.

Rischio incendi, preallerta arancione

Lo stesso bollettino della protezione civile indica il rischio incendi che per il 24 luglio è contrassegnato da un preallarme intermedio (arancione) ed una pericolosità media in tutte e nove le province dell’isola.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior attività temporalesca, nel pomeriggio, sulle Alpi occidentali. Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si mostrerà prevalentemente sereno o poco nuvoloso lungo le coste tirreniche. Venti deboli variabili.

Ancora sole in Sicilia per domenica 25 luglio. Condizioni meteo tipicamente estive con tanto caldo in tutte le zone dell’isola. Venti di intensità tra debole e moderato, mari calmi e poco mossi.

Temperature alte praticamente ovunque ed in molte località in salita. Massime previste, 36 gradi nel Nisseno e nel Messinese, 35 nel Palermitano, Catanese e Siracusano, temperature superiori ai 33 gradi nelle altre province.

Nel nord Italia, condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno forti temporali con grandine su Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino

Alto Adige. Nelle regioni centrali, invece, la giornata sarà contraddistinta da una certa nuvolosità, anche compatta, su Toscana, Umbria e Marche e rilievi in genere, poco nuvoloso altrove. Gran caldo in Sardegna con oltre 40°C.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.