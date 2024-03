Massime tra i 21 ed i 26 gradi

Aria di primavera inoltrata in Sicilia. Dopo alcune giornate incerte e maltempo, infatti, l’alta pressione è protagonista nell’isola con sole e temperature gradevoli praticamente ovunque. Così le previsioni meteo nell’isola per la giornata di venerdì 28 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Temperature stabili e primaverili in Sicilia con massime tra i 21 ed i 26 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 22 a Messina, 23 a Palermo, 24 a Ragusa, 26 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento, ma l’atmosfera non sarà stabile ovunque, infatti in questa giornata ci saranno ancora precipitazioni sui settori alpini, prealpini e in Piemonte. Sul resto delle zone il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature sono previste in aumento con valori miti, primaverili. I venti saranno di Scirocco, i mari molto mossi.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o anche molto nuvoloso o coperto sui settori appenninici e sulle Marche. Le temperature sono previste in aumento con valori massimi miti. I venti soffieranno da Scirocco, i mari risulteranno molto mossi.

Sud e Sicilia. Torna l’anticiclone africano di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso o a tratti molto nuvoloso soltanto sulle coste della Campania e localmente sui rilievi. Temperature in aumento con valori massimi tipicamente primaverili. Venti di Scirocco.

Sabato 30 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Un nuovo impulso perturbato, sospinto da impetuosi venti di Scirocco investe le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni a tratti molto forti che da ovest si incammineranno verso i settori orientali, segnatamente sul Triveneto (medie/alte pianure e settori montuosi). Sarà più asciutto in Emilia Romagna. Venti di Scirocco. Clima caldo in Emilia.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano conquista le nostre regioni e viene alimentato da forti venti di Scirocco. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Clima mite con temperature in aumento, superiori ai 20-21°C di giorno su molte città.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni si impone l’anticiclone africano e nel contempo soffiano venti caldi di Scirocco che trasporteranno la sabbia del deserto del Sahara. La giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo, infatti il cielo si presenterà quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, in caso di sabbia anche lattiginoso. Temperature in aumento con clima a tratti molto caldo.