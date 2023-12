Per martedì 12 dicembre, clima mite

Pressione in aumento sulla Sicilia e così la giornata di lunedì 11 novembre sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Clima mite, infatti le temperature massime toccheranno punte di 21 gradi, minime stabili.

Temperature in aumento

In aumento le temperature. Massime previste tra i 12 ed i 21 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 21 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una modesta alta pressione interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà coperto o invisibile per la presenza di nebbie in pianura, talvolta anche persistenti per buona parte del giorno. Maggiori schiarite in montagna salvo per spruzzate di neve lungo i confini alpini. Temperature in generale aumento.

Valori massimi attesi tra i 7°C di Milano e i 14°C di Genova

Centro e Sardegna. Regime anticiclonico, ma non fortissimo. Soffiano venti di Libeccio sui settori tirrenici. La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Sono attese delle piogge sull’alta Toscana, rare altrove. Qualche schiarita soleggiata è attesa sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento con clima mite di giorno. Valori massimi compresi tra i 10-11°C di Campobasso e l’Aquila e i 16°C di Roma

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile e in piuttosto soleggiato anche se il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutte le regioni. Verso sera tenderà ad annuvolarsi in maniera compatta sulla Campania anche con qualche pioviggine sparsa. Temperature grossomodo stazionarie con clima mite di giorno.

Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 19°C di Palermo.

Martedì 12 dicembre, clima mite

Pressione generalmente stabile e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Clima mite, infatti le temperature massime toccheranno punte di 22 gradi, minime stabili.

Nord. Fin dalle prime ore del giorno nebbie e foschie interesseranno gran parte della pianura padana; lungo i settori costieri avremo un cielo spesso coperto, mentre saranno possibili maggiori schiarite sui settori montuosi. Tra il tardo pomeriggio e poi in serata ecco che si avvicinerà un fronte perturbato, da Nordovest verso Nordest assisteremo alle prime piogge. Nevicate sulle Alpi occidentali.

Temperature

Punte massime fino a 7 gradi a Milano e Torino, 14 a Genova.

Centro e Sardegna. La giornata risulterà caratterizzata dalla presenza di una nuvolosità piuttosto compatta su gran parte delle regioni; da segnalare la possibilità di qualche debole pioggia sul Nord della Toscana. Sulla Sardegna, maggiori spazi soleggiati. In serata, precipitazioni via via più presenti sui settori settentrionali della Toscana, sospinte da forti venti di Libeccio.

Punte massime fino a 15 gradi a Firenze, 18 a Roma, 13 a Perugia.

Sud e Sicilia. Pressione non così salda; nel corso di questa giornata il tempo risulterà spesso instabile sulla Calabria, con precipitazioni a carattere sparso soprattutto sulle zone montuose, poi anche sulla provincia di Salerno. Altrove, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, ecco che con il passare delle ore le nubi saranno via via più presenti un po’ ovunque. Venti dai quadranti meridionali.

Punte massime fino a 14 gradi a Catanzaro, 20 a Palermo, 17 a Napoli e Bari.