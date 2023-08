Per mercoledì 9 agosto, nuova giornata soleggiata

Bel tempo e temperature gradevoli in Sicilia per la giornata di martedì 8 agosto. L’alta pressione favorisce stabilità e sole ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Temperature gradevoli

Rimangono gradevoli le temperature massime in Sicilia comprese tra i 27 ed i 31 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 29 a Catania, 27 ad Enna, 29 a Messina, 28 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie ovunque, mari poco mossi.

Centro: La giornata trascorrerà pertanto all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature massime in lieve aumento.

Mercoledì 9 agosto, nuova giornata soleggiata

Prosegue l’alta pressione. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime in lieve aumento.

Centro: Pressione in aumento. La giornata risulterà serena su tutte le regioni, con temperature in deciso aumento ovunque, ma senza eccessi.

Sud: Un campo di alta pressione si espande su tutte le regioni in questa giornata, di conseguenza il tempo risulterà soleggiato ovunque.

Giovedì 10 agosto

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Più nubi e qualche rovescio sui confini alto atesini.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime via via più calde.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature in lieve aumento.