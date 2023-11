Venerdì 3 novembre, arriva l'instabilità

Torna il sole grazie all’alta pressione con temperature stabili ma ancora lontane dalle medie stagionali e quindi quasi estive nella maggior parte delle località. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 2 novembre. Atteso un peggioramento, invece, per venerdì 3 novembre.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nel resto d’Italia

Nord: Sin dal mattino avremo un cielo coperto con qualche pioggia sparsa, successivamente il tempo peggiorerà fortemente. Venti forti.

Centro: Se al mattino il tempo sarà piuttosto stabile, dal pomeriggio peggiorerà in Toscana e in serata sul Lazio con temporali molto forti.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio ci saranno temporali in Campania. Temperature grossomodo invariate, venti deboli.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature in Sicilia seppur con una lieve tendenza al ribasso. Massime previste tra i 19 ed i 27 gradi.

Previsti 22 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 27 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 27 a Palermo, 22 a Ragusa, 27 a Siracusa, 24 a Trapani.

Venerdì 3 novembre, attesa instabilità

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sull’Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: Venerdì, tempo che migliora parzialmente; residua instabilità temporalesca sui settori orientali, altrove bel tempo prevalente.

Centro: Piogge e temporali, sospinti da forti venti di Libeccio, spazzano le regioni tirreniche e la Sardegna. Temperature stazionarie.

Sud: Temporali e piogge bagnano Campania, Calabria, Nord della Sicilia. Altrove, tempo più asciutto e soleggiato; forti venti meridionali.

Sabato 4 novembre

Nord: Dopo una mattinata con cielo molto nuvoloso, ma con scarse piogge, nel pomeriggio peggiorerà diffusamente con pioggia e neve sulle Alpi.

Centro: Al mattino pioverà sull’alta Toscana e sulle coste del Lazio, il tempo poi peggiorerà ulteriormente verso sera e notte sulle Tirreniche.

Sud: Tempo a tratti instabile, in questa giornata pioverà maggiormente sulle coste tirreniche e sul Salento, sarà soleggiato altrove.

Like this: Like Loading...