Massime tra 20 e 28 gradi

Sole, poche nuvole e temperature in lieve flessione ma tempo stabile ovunque. Così le previsioni meteo per martedì 21 maggio in Sicilia.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Temperature in lieve flessione

Scendono anche se di poco, le temperature in Sicilia pur rimanendo tra il gradevole ed il caldo. Massime comprese tra i 20 ed i 28 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 28 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 23 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un’intensa perturbazione attraversa le nostre regioni scaricando ingenti quantità di pioggia pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche abbondanti in Lombardia e Veneto. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare un po’ a partire dalle zone meridionali. Venti forti di Libeccio, Mar Ligure molto mosso.

Centro e Sardegna. Una perturbazione temporalesca interessa le nostre regioni soprattutto al mattino quando sono attese precipitazioni a tratti molto forti e con locali grandinate su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. I venti soffieranno di Scirocco sul Mare Adriatico e di Libeccio sul Tirreno. Calo termico dappertutto.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in diminuzione per gran parte della giornata non sono attese precipitazioni importanti sulle nostre regioni. Sono previste alcune piogge, al mattino, soltanto sulla Campania costiera e localmente sull’alto cosentino. Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima a tratti estivo. I venti soffieranno da direzioni variabili.

Mercoledì 22 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Nord. La pressione è bassa sulle nostre regioni pertanto la giornata risulterà spesso spiccatamente instabile. Se al mattino il tempo sarà relativamente tranquillo con prevalenza di tempo asciutto e a tratti soleggiato su molte regioni, nel pomeriggio non sarà così, infatti si svilupperanno rovesci o temporali a carattere sparso, ma possibili un po’ ovunque, ma meno in Liguria. Clima mite.

Centro e Sardegna. Pressione in aumento, ma rimane una locale instabilità. La giornata sarà caratterizzata da un tempo subito un po’ instabile sulla Toscana settentrionale e localmente in Umbria, sole altrove. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali in Umbria e sulle zone interne di Marche e Abruzzo, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Clima mite. Venti variabili.

Sud e Sicilia. Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Mari a tratti mossi. Clima in gran parte mite.