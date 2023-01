Arrivano i giorni più freddi dell’anno e dureranno praticamente per tutta la settimana. Domenica di tempo instabile con temperature stazionarie e molto nuvoloso e possibili piogge sparse locali poi, lunedì, giornata asciutta su tutta la Sicilia salvo eventi occasionali e locali ma sarà martedì la giornata di incursione di una nuova ondata di freddo che porterà un nuovo abbassamento delle temperature segnando i veri giorni della merla per questo inverno 2022/2023.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che ha comunicato i risultati dei propri modelli per lo studio del meteo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco nel dettaglio, giorno per giorno e area per area del paese cosa dovrebbe accadere fino alla fine del mese di gennaio

DOMENICA 29 GENNAIO

Nord: Giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, salvo nebbie al Nordovest. Venti gelidi e clima invernale su tutte le regioni.

Centro: In questa giornata avremo un cielo coperto, ma asciutto sulle regioni adriatiche e più sereno altrove. Venti freddi di Grecale.

Sud: La giornata risulterà più instabile su Sicilia e nordest della Sardegna. Nubi irregolari altrove salvo cielo coperto in Puglia e Lucania.

LUNEDI’ 30 GENNAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Temperature massime in aumento, minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo soltanto a tratti nuvoloso. I venti soffieranno di Maestrale. Temperature in calo.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso o localmente pure coperto.

MARTEDI’ 31 GENNAIO

Nord: In questa giornata ci sarà bel tempo, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o localmente coperto sulla pianura. Temperature stabili.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: Un impulso polare con venti di Tramontana genera condizioni di improvviso maltempo su Sicilia e Calabria e Puglia. Soleggiato altrove.