le previsioni nell'isola

Ha le ore contate la lunga fase stabile, soleggiata e termicamente primaverile, che ha caratterizzato l’intera prima settimana di marzo nella nostra isola, sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale.

Nel corso del weekend, infatti, l’alta pressione cederà parzialmente il posto all’ingresso di correnti più umide, dai quadranti occidentali, causa di cieli a tratti nuvolosi con isolati piovaschi diurni sulla Sicilia, coinvolgendo anche Campania e Calabria.

Le associate perturbazioni, scarse e irregolari, in un contesto di variabilità, interesseranno essenzialmente le aree interne a ridosso dei principali rilievi montuosi.

Il quadro climatico permane dunque improntato alla presenza di annuvolamenti irregolari, più compatti sulla Sicilia ionica e, in generale, nelle aree interne di Campania e Calabria, specie nelle ore centrali della giornata. Scarsi, tuttavia, gli effetti associati, limitati a brevi piovaschi a carattere spiccatamente localizzato, più probabili su Avellinese, Pollino, Sila ed Etna.

In Sicilia, nel dettaglio, cieli sereni o poco nuvolosi sul versante occidentale dell’isola; fenomeni più intensi potranno verificarsi nella parte orientale dell’isola, spingendosi fino all’Ennese. Condizioni in generale peggioramento lungo l’arco della giornata, con l’intensificazione delle masse nuvolose.

Temperature in leggera diminuzione in tutta l’isola, in media con i valori tipici della stagione.

Venti moderati da E-ESE su bassa Calabria tirrenica, Stretto di Messina, Sicilia ionica e Canale di Sicilia, generalmente deboli altrove.

Per quanto riguarda i mari, mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia, ancora poco mosso il basso Tirreno.

Le previsioni per i prossimi giorni

LUNEDI’ 8 MARZO: Nord: La giornata trascorrerà con possibili foschie mattutine e cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Piogge in arrivo in Romagna. Temperature stabili. Centro: Tempo in peggioramento dalla Sardegna verso il resto delle regioni con precipitazioni diffuse e anche moderate, nevose sopra i 1200-1300 metri circa. Venti meridionali. Sud: Cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna debole sulla Campania interna e sul ragusano. MARTEDI’ 9 MARZO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Locali foschie sulle valli alpine. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile su Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo Molise e Marche; attese precipitazioni moderate su queste zone. Asciutto altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Campania e alta Basilicata, ma senza precipitazioni. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.