Le previsioni

Ancora maltempo sulla Sicilia, e questa volta il peggioramento delle condizioni meteo ci accompagnerò per tutta la settimana a causa del nuovo campo di bassa pressione in arrivo dalla Russia.

Durante la prossima settimana, inoltre, la colonnina di mercurio registrerà un sensibile calo delle temperature. Quanto a domani, lunedì 23 marzo, avremo una spiccata nuvolosità associata a piovaschi, temporali e venti tesi che, in diversi momenti della giornata, interesseranno gran parte dell’isola.

A Palermo domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata; Ad Agrigento nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in rinforzo in serata con possibilità di temporali; A Trapani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata ma senza piogge; Ad Enna e Caltanissetta nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità con piogge a carattere temporalesco; A Ragusa nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; A Catania, Messina e Siracusa nubi sparse alternate a schiarite al mattino, aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di deboli piogge in serata.

Temperature tuttavia in continuità con la giornata di oggi salvo nel settore sud-orientale dove si registrerà qualche grado in meno. Nelle ore centrali, tra i 17°C e i 18°C le massime a Trapani e Palermo, 13°C ad Agrigento, 15°C a Messina, 12°C Caltanissetta, 14°C a Siracusa, 15°C a Catania, 10°C a Ragusa, 9°C ad Enna. I venti saranno tesi e provenienti da Grecale e i mari molto mossi in tutti i versanti dell’isola.