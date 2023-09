Persistono condizioni meteo avverse

Temporali, venti di burrasca, allerta gialla in sei province. Questa in estrema sintesi la situazione meteo per la giornata di mercoledì 6 settembre in Sicilia dove le temperature restano tutto sommato stabili sia pur con una lieve tendenza al ribasso con valori tra i 20 ed i 29 gradi. Valori ancora in gran parte estivi.

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla in 6 province

Sei province in allerta gialla per temporali. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale numero 23248 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Disagi previsti nelle province di Palermo, Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa.

Precipitazioni: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati sui settori ionici della Sicilia sudorientale, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dei settori settentrionale e centrale, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari e venti

Mari: Molto mossi i bacini meridionali, fino ad agitato lo Ionio occidentale.

Venti: Forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca in particolare sui versanti ionici, fino a burrasca forte lungo i settori appenninici.

Condizioni meteo avverse

L’avviso della protezione civile riporta anche Condizioni meteo avverse nell’isola: “Dal mattino di domani (oggi 6 settembre per chi legge, ndr) + 18-24 h si prevedono precipitazioni sparse e localmente insistenti anche a carattere di rovescio o temporale sui settori ionici. I fenomeni saranno con rovesci di forte intensità locali grandinate frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. persistono venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca o burrasca forte specie settori ionici. Mareggiate sulle coste esposte”.

Temperature in lieve flessione

Scendono lievemente le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 20 ed i 29 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 27 a Catania, 20 ad Enna, 28 a Messina, 27 a Palermo, 22 a Ragusa, 25 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Alta pressione Bacco che comanda il tempo e soffiano pure venti deboli da nord per cui il cielo si presenterà terso e limpido ovunque.

Centro: Questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento.

Sud: Una goccia fresca influenza le regioni per cui ci saranno forti temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia, più sole altrove.

Giovedì 7 settembre

Una nuova circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: L’anticiclone Bacco domina incontrastato per cui in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno, temperature stabili.

Centro: Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone Bacco e così la giornata trascorrerà con più nubi soltanto su Abruzzo, Molise e Lazio.

Sud: Un vortice sul Mar Ionio influenza alcune regioni: temporali su Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Asciutto invece altrove.

Venerdì 8 settembre

Nord: L’anticiclone Bacco domina ancora su tutte le regioni per cui anche in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, con cielo sereno.

Centro: L’anticiclone Bacco domina ancora su tutte le regioni. La giornata, di conseguenza, risulterà serena e asciutta un po’ ovunque.

Sud: Un vortice continua a far sentire i suoi effetti su alcune regioni. Su Sicilia e Calabria saranno possibili dei veloci rovesci.