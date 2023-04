Allerta gialla in tre province e condizioni meteo avverse

Un campo di alte pressioni torna in Sicilia per la giornata di martedì 4 aprile garantendo tempo stabile ed assolato ovunque nonostante un avvio di giornata con possibili piogge soprattutto nel Palermitano, Messinese e Catanese.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla in tre province, condizioni meteo avverse

Allerta gialla a Palermo, Catania e Messina. Lo indica l’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico numero 23093 della protezione civile regionale.

Le precipitazioni, si lege, saranno “Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari Molto mossi tutti i bacini, agitato lo Ionio, in lenta attenuazione.

Venti Forti con raffiche di burrasca, tendenti ad attenuazione.

Persistono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, specie sui settori settentrionali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature stabili, valori freschi

Rimangono stazionarie le temperature. Valori massimi freschi compresi tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 18 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Nel corso di martedì 4 aprile, pressione in aumento ovunque. Cielo sereno o al più poco nuvoloso; forti venti settentrionali in Adriatico.

Centro: Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo salvo una certa instabilità su Abruzzo e Molise. Clima fresco.

Resto del Sud: Venti settentrionali, il tempo risulterà a tratti instabile sugli Appennini, altrove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Per mercoledì 5 aprile, instabile con piogge e schiarite

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno salvo più nubi sulle Alpi.

Centro: Venti settentrionali e giornata più instabile su Abruzzo e Lazio con neve in collina. Più soleggiato altrove. Temperature in calo.

Resto del Sud: Un vortice fa peggiorare il tempo nel corso del pomeriggio su gran parte delle regioni con precipitazioni più forti in Calabria.

Giovedì 6 aprile

Nord: Alta pressione e giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo prevalentemente sereno ovunque. Venti deboli.

Centro: Sulle nostre regioni la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno. Temperature minime in diminuzione.

Sud: Venti da nord e giornata che risulterà più instabile, al mattino, solo sul basso Tirreno, altrove avremo un cielo con nubi irregolari.