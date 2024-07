Massime fino a 30 gradi

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Temperature gradevoli fino a 30 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 4 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 22 ed i 30 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 30 a Catania, 22 ad Enna, 28 a Messina, 27 a Palermo, 28 a Ragusa, 30 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Avanza una figura anticiclonica verso le regioni settentrionali. La giornata vedrà condizioni di tempo un po’ piovoso sui settori alpini e prealpini orientali, con acquazzoni pomeridiani anche intensi sulle Dolomiti. Altrove il tempo si manterrà decisamente più stabile, con ampie schiarite per gran parte del giorno. Venti che si disporranno dai quadranti meridionali.

Centro e Sicilia. Pressione di nuovo in aumento in questa giornata. Fatta eccezione per qualche pioggia o locale temporale al pomeriggio sulle zone interne e lungo la dorsale appenninica, la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte dei settori. Sulla Sardegna, tanto sole dal mattino e fino a sera; qui soffierà forte il Maestrale. Mari mossi.

Sud e Sicilia. Residua instabilità sulle regioni meridionali, eredità di un impulso temporalesco in transito verso levante. La giornata si aprirà con veloci piogge sulla Calabria e sul Nord della Sicilia, poi dopo metà giornata l’instabilità temporalesca sarà più marcata lungo i settori montuosi della Campania. Tenderà a migliorare ovunque dalla sera; venti sostenuti dai quadranti settentrionali.

Venerdì 5 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord. Pressione che torna ad aumentare in maniera decisa. Al mattino, più nubi sui settori alpini occidentali, altrove bel tempo prevalente. Nel corso delle ore pomeridiane e serali ecco che aumenteranno le nubi lungo tutti i rilievi alpini e non sono da escludersi a priori degli acquazzoni anche piuttosto intensi soprattutto sul Piemonte occidentale. Altrove, tutto sole e clima caldo.

Centro e Sardegna. L’anticiclone delle Azzorre torna ad espandersi verso l’Italia, di conseguenza il tempo sulle regioni centrali risulterà decisamente stabile. Al mattino, cielo sereno ovunque, poi nel corso delle ore pomeridiane ecco che aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi appenninici, e non sono da escludersi a priori dei veloci rovesci. Entro sera, bel tempo stabile dappertutto.

Sud e Sicilia. Una rinnovata espansione dell’alta pressione delle Azzorre garantisce una giornata ampiamente soleggiata su tutti i settori; da segnalare soltanto la possibilità di annuvolamenti pomeridiani sui rilievi della Calabria, anche con occasionali rovesci. Nel corso delle ore serali, bel tempo stabile e asciutto. Venti che soffieranno dai quadranti settentrionali, mari mossi.