Massime tra i 17 ed i 23 gradi

Alta pressione con nuvole ma senza piogge. Temperature ancora stazionarie ed in alcuni casi quasi primaverili. Queste in sintesi le previsioni Meteo in Sicilia per il 7 febbraio.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature

Massime praticamente stazionarie in Sicilia. Valori tra i 17 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 20 a Messina, 19 a Palermo, 19 a Ragusa, 23 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione non è più forte come i giorni scorsi pertanto la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto e localmente pure nebbioso, non solo in pianura ma anche su alcune vallate. E’ attesa anche della pioviggine intermittente, sia in pianura che in Liguria. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Venti deboli.

Centro e Sardegna. La pressione inizia a diminuire sulle nostre regioni per cui in questa giornata il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna debole, in serata, sulla Toscana settentrionale. Maggiori spazi soleggiati interesseranno la Sardegna. Le temperature massime tenderanno ad aumentare.

Sud e Sicilia. Alta pressione in lenta diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o anche coperto nel corso del pomeriggio. Non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. Le temperature sono previste in ulteriore leggero aumento di giorno con picchi anche di 20°C. Venti deboli di Libeccio.

Giovedì 8 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola continuando a garantire tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Pressione in ulteriore diminuzione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà spesso coperto o localmente nebbioso in pianura. Le schiarite soleggiate interesseranno soltanto i settori alpini, specie più settentrionali. E’ attesa della pioviggine sulla Liguria di levante e sulle coste friulane. Temperature invariate.

Centro e Sardegna. La pressione si mantiene grossomodo stabile, anche se in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni, il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso. Soltanto sulla Toscana settentrionale la compattezza delle nubi causerà alcuni deboli piogge. Temperature massime in locale aumento con clima piuttosto piacevole.

Sud e Sicilia. La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti nuvoloso al mattino, poi diventerà via via più sereno su gran parte delle regioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con valori piacevoli un po’ ovunque. I venti soffieranno dai quadranti sudoccidentali mentre i mari risulteranno poco mossi.