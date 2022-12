Il Meteo in Sicilia, variabilità e correnti umide, temperature in risalita – LE PREVISIONI

02/12/2022

Si intensifica un flusso di correnti più umide meridionali che rinnovano una giornata all’insegna della variabilità anche in Sicilia per la giornata di venerdì 2 dicembre. Pioggia inizialmente su medio bassa dell’isola, ancora locale instabilità anche tra Sicilia e Calabria. Venti meridionali via via moderati, con rinforzi sul Trapanese. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Temperature in risalita

Tanta umidità ma temperature in risalita nell’isola con valori massimi compresi tra gli 11 ed i 20 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 20 a Palermo, 14 a Ragusa, 18 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata grigia, ma asciutta sulle zone pianeggianti e nevosa sulle Alpi sopra gli 800 metri circa. Nubi irregolari su Liguria e Romagna.

Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni, ma più coperto e anche piovoso su Lazio ed est Sardegna. In serata peggiora ovunque.

Resto del Sud: Il tempo sarà caratterizzato dapprima da un cielo a tratti nuvoloso, poi, dal pomeriggio, tenderà a coprirsi via via più diffusamente.

Per sabato 3 dicembre, ancora correnti umide

Correnti umide risalgono da Sud determinando piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio/temporale. Al momento le aree più soggette a fenomeni forti sembrerebbero la Calabria Ionica, la Sicilia centro orientale e la Campania costiera e settentrionale. Evoluzione soggetta a sostanziali modifiche. Venti meridionali in rinforzo.

Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature ancora miti.

Nord: Precipitazioni diffuse, nevose sulle Alpi sopra i 1200 metri. Temperature massime e minime che non subiranno sostanziali variazioni.

Centro: Piogge e locali temporali su Toscana, Lazio e Umbria, piovaschi sulla fascia adriatica e cielo poco nuvoloso in Sardegna. Venti da sud.

Resto del Sud: Un fronte perturbato sospinto da venti di Scirocco genera condizioni di maltempo sui settori ionici e nubi irregolari altrove.

Domenica 4 dicembre

Nord: Cielo coperto con piogge possibili un po’ ovunque. Quota delle nevicate in deciso rialzo. Mari molto mossi, temperature in lieve aumento.

Centro: Instabile su sassarese, Toscana, Lazio e Umbria con rovesci e locali temporali, anche forti lungo le coste, nubi irregolari altrove.

Sud: A parte gli ultimi rovesci o temporali mattutini sui settori ionici peninsulari e in Campania, per il resto il sole sarà prevalente.