Una circolazione depressionaria si approfondisce in Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti tesi occidentali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Basso Tirreno da molto mosso a molto agitato; Canale da mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature fresche in settimana

Le temperature mattutine registrano valori freschi in tutta la regione: 9°C a Palermo, 8°C a Messina e Siracusa, 7°C a Caltanissetta, 5°C a Catania e Ragusa, e addirittura 3°C ad Enna. Trapani e Agrigento risultano leggermente meno fredde, con 11°C e 10°C rispettivamente. Il clima rimane piuttosto fresco, con venti moderati da nord/nord-est e mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni per sabato 21 dicembre

la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Basso Tirreno da molto agitato a molto mosso; Canale da molto agitato a agitato; Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Like this: Like Loading...