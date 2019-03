le previsioni per le prossime ore

Ultimo weekend di marzo all’insegna del sole e del clima primaverile, lunedì continua il tempo stabile e mite. Da metà della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, veloce cambio di marcia con il ritorno addirittura delle piogge e neve sulle Alpi. Sono le previsioni di Meteo Expert. “Domenica tempo soleggiato ovunque – spiegano gli esperti – con cieli generalmente sereni”.

Lunedì “sarà una giornata di tempo stabile e mite in tutto il Paese. Il cielo sarà attraversato da nuvolosità ad alta quota, più intensa sulle Isole e sulle regioni di Nord-Ovest”. Per i metereologi, un cambio significativo delle condizioni sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo “viene al momento confermato a partire da metà settimana”.

In Sicilia ci saranno venti deboli di direzione variabile e temperature in aumento sino a lunedì.

Quindi la nuova settimana inizierà all’insegna della stabilità ma è già possibile prevedere un nuovo cambiamento del tempo con l’arrivo delle piogge che insisteranno sull’Isola per non meno di 24 ore.