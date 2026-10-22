Le previsioni

Meteo weekend Sicilia, il quadro è variabile: secondo 3BMeteo sabato 24 ottobre passerà qualche rovescio sul nord dell’isola con venti di Maestrale tesi o forti, mentre domenica 25 resteranno piovaschi residui in esaurimento e temperature in calo. Sono previsioni del 22 ottobre e possono cambiare: per il weekend la Protezione civile regionale non ha ancora pubblicato un avviso.

Meteo weekend Sicilia: che tempo farà sabato 24 ottobre?

Secondo 3BMeteo un vortice secondario si staccherà da una depressione sul Centro-Nord Europa e scenderà verso il Mediterraneo centrale. Al Sud il tempo peggiorerà soprattutto tra Campania, Calabria tirrenica, Lucania e Puglia. Per la Sicilia la previsione è più leggera: «passaggio di qualche rovescio fin sul nord della Sicilia, più soleggiato sul resto dell’isola».

Va nella stessa direzione RaiNews, che per sabato al Sud e sulle Isole prevede «nubi in transito con precipitazioni locali», ventilazione a tratti sostenuta e temperature in lieve calo di 1-2 gradi.

Quanto sarà forte il vento di Maestrale?

3BMeteo parla di «venti tesi o forti di Maestrale» sabato e di «venti tesi di Maestrale» domenica. Le fonti lette non danno velocità precise per il weekend in Sicilia. Le raffiche fino a 60-70 km/h citate da RaiNews riguardano giovedì 22 ottobre, non il fine settimana.

Chi deve prendere un traghetto o un aliscafo nel weekend, per esempio verso le isole minori, farà bene a controllare gli avvisi delle compagnie prima di partire. Le fonti lette non parlano di collegamenti sospesi.

Domenica 25 ottobre torna il sole?

In parte. Per 3BMeteo domenica il fronte si attarderà sul Sud Italia con «residui rovesci su Sicilia, Calabria ionica, Salento e ovest Sardegna, in esaurimento con parziali schiarite». RaiNews, guardando a tutta Italia, prevede una domenica «in gran parte soleggiata con temperature massime in sensibile diminuzione». Per la Sicilia 3BMeteo prevede ancora qualche rovescio residuo, in esaurimento, con parziali schiarite e temperature in diminuzione.

C’è un’allerta della Protezione civile in Sicilia?

Al 22 ottobre 2026 l’ultimo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico della Protezione civile siciliana vale fino alla mezzanotte del 22 ottobre e indica per quel giorno il livello verde su tutta la regione. Per sabato e domenica non c’è ancora un avviso: il Dipartimento li pubblica giorno per giorno nella pagina degli avvisi ed è lì che conviene controllare prima del weekend.

Cosa vuol dire per chi esce nel weekend?

Niente di eccezionale, secondo le previsioni di oggi. Sabato sul nord dell’isola conviene tenere un ombrello a portata di mano e fare attenzione al vento sulla costa. Domenica le temperature scenderanno: per chi pensava a una giornata al mare servirà qualcosa di più pesante. Le previsioni a due o tre giorni possono cambiare e questo articolo sarà aggiornato.