I conti della Sicilia

Nei primi nove mesi dell’anno, la Regione ha pagato quasi mezzo miliardo di euro per pensioni, circa il 2% dell’intero bilancio pubblico; da gennaio a fine settembre, in base all’ultimo rapporto, Regione e Fondo hanno staccato assegni di quiescenza per complessivi 468,294 milioni di euro. In totale, i pensionati sono 18.167.

A carico del bilancio regionale ci sono 17.140 pensionati per una spesa di 446,37 milioni, a libro paga del Fondo ce ne sono altri 1.027 per una spesa di 21,9 mln.

Dall’inizio dell’anno a ora sono 345 i regionali andati in pensione: 268 (contratto 1) con spesa a carico del bilancio regionale, 75 a carico del Fondo pensioni Sicilia.