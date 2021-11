l'ex sottosegretario avanza la sua candidatura

“Sarò candidata a sindaco di Cefalù. Sono Pronta a mettermi a vostra disposizione. Cefalù non può più aspettare tutti insieme dobbiamo scendere in campo per un radicale cambiamento. Perché… siamo tutti Cefalù”. Ad annunciare ufficialmente il suo ritorno in campo per le Comunali di Cefalù di maggio 2022, l’ex sottosegretario ai Trasporti dei governi Renzi e Gentiloni, Simona Vicari, ex senatrice del PdL.

L’annuncio su Facebook

L’architetta siciliana, già in passato sindaco di Cefalù, ex componente dell’Assemblea Regionale Siciliana, e sottosegretario al Mise nel Governo Letta, si dice pronta a ri-indossare la fascia di primo cittadino del Comune palermitano.

Su Facebook la sua pagina “Simona Vicari Con Cefalù“: «La mia pagina cambia nome. Quanto conta un CON. Mi sono chiesta – scrive sui social – quanto conti una preposizione, beh conta davvero tanto dove un semplice (con) vuol dire essere parte di una comunità, essere a disposizione della stessa rendersi utile dare il proprio contributo facendo ogni giorno la propria parte, incentivare gli altri a fare lo stesso. Fuori dagli schemi, dagli apparati, dalle bieche logiche opportuniste, essere liberi di fare e battersi per le proprie scelte, perfino essere fieri. Per me “CON” vuol dire essere con Cefalù e con tutti coloro che credono in un vero cambiamento. Giovani, famiglie, lavoratori, imprenditori, i dipendenti della pubblica amministrazione, la preziosa esperienza dei nostri anziani, nessuno indietro ma tutti insieme CON Cefalù . Non voglio pensare a un futuro migliore ma lavorare ogni giorno per lasciarmi alle spalle uno splendido passato. Cefalù è ora!”

Balzo in avanti

Rompe gli indugi la Vicari, aprendo di fatto, la corsa al successore di Rosario Lapunzina, ormai al suo secondo mandato e quindi non più ricandidabile. Già l’anno scorso aveva manifestato la sua intenzione a ricandidarsi per le Amministrative di Cefalù: “Chi ha la passione politica non la perde – ha detto in un’intervista – mi piacerebbe ritornare a servire i cittadini e avere quel rapporto diretto che da sindaco ho avuto in questa città”. Nel “1999 Cefalù era, secondo le stime di Bankitalia, la città con il Pil più alto della provincia di Palermo e oggi purtroppo non è più così”, dichiarava.

Simona Vicari, che fu sindaco della cittadina normanna dal 1997 per due mandati, oggi non ricopre alcun incarico politico. Fu costretta alle dimissioni da sottosegretario dopo “Mare Monstrum”, l’inchiesta sulla corruzione della procura di Palermo, che nel 2017 portò all’arresto dell’armatore Morace e il famoso rolex ricevuto in regalo.