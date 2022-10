"Con Schifani fino alla morte"

“A Roma non vado manco morto”. Queste le parole dell’ex presidente dell’Assemblea Regionale siciliana con le quali annuncia, in modo indiretto, l’intenzione di voler rinunciare a uno scranno alla Camera dei Senatori per restare in Sicilia. Le sue parole in seguito a un incontro tra i rappresentanti di Forza Italia, partito di cui è coordinatore Miccichè e partito del neo governatore Renato Schifani.

“Con Schifani fino alla morte”

“Resto a Palermo, con Schifani fino alla morte”, dice adesso Miccichè che aggiunge: “Non sarà guerra come con Musumeci, siamo dello stesso partito”. Il leader di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Ars uscente Gianfranco Micciché è stato intervistato da ilSicilia.it.

“Se votiamo un presidente, lo portiamo avanti”

“Ai miei ho pregato di comunicare il verbo della serenità – aggiunge – Avevo fatto lo stesso 5 anni fa quando fu eletto Musumeci perché se votiamo un presidente è giusto portarlo avanti. Con Musumeci però è andata diversamente con lui la guerra è finita solo quando ha deciso di andarsene”.

Schifani, “Io garante in Sicilia”

Sembra dunque essere arrivato a una unione il centrodestra dopo il vertice come ha detto ieri il presidente della Regione Schifani durante la trasmissione Timeline, su Sky Tg24. “Sono stato chiamato per unire il centrodestra lacerato, mi sento garante in Sicilia, e ho trovato piena sintonia nel gruppo di Forza Italia. Anche ieri, nel corso di una riunione, Miccichè ha riconosciuto il momento e ha detto che è quello del dialogo e del confronto, quindi basta litigiosità”.

Miccichè assessore o presidente Ars

Cosa farà dunque adesso Miccichè? Sono due le ipotesi in campo. Intanto torna all’Ars in qualità di deputato essendo stato rieletto. Potrebbe tornare ad aspirare nuovamente alla carica di presidente dell’assemblea. La seconda alternativa sarebbe di entrare a pieno titolo nel Governo di Renato Schifani, magari come assessore alla Sanità, come lo stesso Miccichè aveva richiesto nei giorni scorsi. Su toto assessori, “Ci saranno delle regole da rispettare”, ha detto.