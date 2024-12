“Nell’ambito della prossima Legge Finanziaria, la mia priorità sarà rivolta agli interventi volti a supportare concretamente le famiglie a basso reddito, seguendo l’impegno già assunto dal Presidente Schifani, che ha dimostrato una grande sensibilità su questo tema sia personale che politica. Ritengo fondamentale garantire strumenti utili e immediati, come il microcredito agevolato, per aiutare le famiglie a far fronte alle emergenze quotidiane e alle necessità di base”, dichiara Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati.

La proposta

La proposta prevede la creazione del nuovo “Fondo Sicilia – Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie”, presso IRFIS-Finsicilia, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro.

“Questo fondo – spiega Caronia – mira a rispondere alle difficoltà economiche derivanti dal costante aumento del costo della vita e dalla crisi internazionale, offrendo prestiti senza interessi per un massimo di 15.000 euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi.” Dovrebbero poter accedere ai benefici del Fondo soltanto le famiglie con un reddito massimo imponibile di 48 Mila euro.

“Questo strumento rappresenta una risposta concreta per tante famiglie siciliane che, non avendo accesso a sistemi di credito tradizionali, si trovano a dover affrontare situazioni di urgenza. L’assenza di interessi e i costi a carico del Fondo garantiscono un vero supporto, senza gravare ulteriormente su chi già vive condizioni difficili”, conclude Caronia.

Schillaci: “Dieci milioni per la manutenzione delle scuole”

“Sono tante le modifiche che chiediamo alla legge di stabilità regionale. Ho presentato un pacchetto di emendamenti che contengono, tra l’altro, l’aumento di ulteriori 10 milioni di euro al capitolo per la manutenzione straordinaria delle scuole, l’aumento di un milione di euro delle risorse per l’assistenza igienico personale agli studenti disabili”.

Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana. Con altri emendamenti – aggiunge – prevediamo un contributo di 200 mila euro alle federazioni sportive riconosciute dal comitato paralimpico per l’acquisto di protesi e carrozzine degli atleti, uno stanziamento di 500 mila euro per il reddito di libertà alle donne vittima di violenza. Inoltre con un mio emendamento – continua Roberta Schillaci – viene prevista la deduzione dell’Irap fino a 20 mila euro per ogni nuovo assunto over 50 al fine di combattere la disoccupazione e la fuoriuscita dal mercato del lavoro, un’altra norma istituisce un fondo da un milione di euro per il microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e soggetti svantaggiati. Infine un milione di euro per la gestione dei beni confiscati alla mafia da parte di consorzi di comuni che hanno questo scopo e 10 milioni per gli interventi per il miglioramento della viabilità delle province e delle città metropolitane”.