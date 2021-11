Micciché e Falcone vicini al senatore

I vertici siciliani di Forza Italia si stringono attorno a Maurizio Gasparri che con una lettera anonima è stato minacciato di morte. Gianfranco Micciché, coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso vicinanza al senatore forzista.

“Esprimo la mia solidarietà al senatore Maurizio Gasparri – scrive in una nota Miccichè – al quale è stata inviata una lettera anonima con numerose minacce di morte. Sono certo che non si lascerà intimidire da questo messaggio intimidatorio e proseguirà il suo impegno politico come ha sempre fatto”.

Falcone “Vicini a Maurizio, nessuno spazio per violenza in politica”

Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, nonché assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, interviene sulla vicenda.

“Siamo vicini all’amico Maurizio Gasparri – osserva Falcone – punto di riferimento indiscusso per Forza Italia e tutto il centrodestra, nel mirino di un inquietante messaggio minatorio che non deve passare sotto silenzio. In politica come nella vita non deve esserci spazio per l’odio e la violenza. Per questo, a nome di dirigenti e militanti azzurri di Catania e provincia, voglio esprimere a lui e ai suoi cari la massima solidarietà, nell’attesa di abbracciarlo di persona quando, questo fine settimana, sarà ospite dell’evento azzurro ‘La Nostra Forza’ a Mazara del Vallo”.

La lettera anonima proveniente da Padova

La lettera minatoria ricevuta dall’onorevole Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia include diverse minacce. “‘La tua fine è vicinissima’, ‘una brutta fine tra mille dolori’, ‘qualcuno ti spari addosso'”, questo è uno stralcio della missiva diffuso dall’ufficio stampa del Senato di Forza Italia. Si tratta di una lettera anonima “proveniente da Padova”, che “contiene numerose minacce di morte al senatore Gasparri e per questo è stata inoltrata con una denuncia alle forze dell’ordine”.

Gli inquirenti faranno il loro lavoro e per il momento non è esclusa nessuna pista. In nome di Gasparri si unisce alla lunga lista di quelli che, nelle ultime settimane, hanno subito le stesse minacce.

La matrice dell’azione minatoria è attualmente sconosciuta e Forza Italia nella sua nota rassicura che “nonostante il contenuto della lettera desti molta preoccupazione, il senatore ha già chiarito che questo non influirà in nessun modo con il suo ruolo e che proseguirà come sempre le battaglie che ne hanno caratterizzato negli anni il percorso politico fatto di impegno e di coerenza”.

La denuncia di Gasparri

Lo stesso senatore ha voluto rendere noto quanto accaduto con un post pubblicato sui social, aggiungendo: “Ho sporto denuncia alle forze dell’ordine. Tutto questo non influirà in nessun modo con il mio impegno, con la coerenza di sempre”. Tanti i messaggi di solidarietà trasmessi al senatore Gasparri da parte dei suoi colleghi.