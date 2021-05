la decisione arriverà domani

Domani la decisione dopo il report settimanale

Minardo: “Ministro non ne faccia una mera questione numerica”

“È il momento di avere coraggio”

Nino Minardo, il segretario della Lega in Sicilia, lancia un appello al ministro della Salute Roberto Speranza affinché l’isola possa tornare fin dalla prossima settimana zona gialla. La Sicilia è in bilico e rischia, infatti, di rimanere in zona arancione per un’altra settimana, ossia fino al 17 maggio.

Per sapere come andrà bisognerà aspettare al giornata di domani. Si sa che i primi dati analizzati all’Istituto Superiore di Sanità mostrano ulteriore miglioramento della situazione con un calo dei contagi da Covid19. Tuttavia non ancora sufficiente per far scattare l’automatismo. Ed ecco l’appello dell’esponente della Lega.

“La settimana scorsa la Sicilia aveva registrato l’intervallo inferiore dell’Rt a 1,02 e un rischio moderato – sottolinea Minardo –. I dati di questa settimana sono complessivamente confortanti e domani con il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità arriverà la scelta del Ministero della Salute. Lancio stasera un appello al ministro Roberto Speranza affinché non ne faccia una mera questione numerica di centesimi”.

Minardo continua: “La Sicilia deve tornare in giallo perché i numeri, senza cercare il pelo nell’uovo, lo consentono, e perché vi sono categorie ormai allo stremo. Anche lo sciopero della fame cominciato oggi dai vertici di Confcommercio Sicilia deve indurre tutti ad una seria riflessione”.

“Bisogna essere pragmatici”

“È vero – continua – che c’è la regola delle due settimane consecutive con Rt sotto l’1 ma a questo punto non si tratta di aggirare o violare una norma bensì, semplicemente, di essere pragmatici, ragionevoli e giusti e, appunto, non perdersi nei decimali o addirittura nei centesimi”.

“È momento di avere coraggio”

E conclude: “La stagione turistica estiva è alle porte anzi per certi versi sta cominciando; gli unici numeri davvero negativi per la nostra regione riguardano le vaccinazioni ma con la recente estensione delle prenotazioni ai cinquantenni e il piano per rendere “covid free” le isole minori i passi in avanti li faremo subito. Insomma non è più tempo per la linea “rigorista”, intransigente e severa, è il momento di avere il coraggio di riaprire, sempre con cautela e imponendo il rispetto delle regole ma riaprire. Sicilia zona gialla senza se e senza ma a partire dalla prossima settimana”.