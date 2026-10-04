Si è conclusa la visita del Ministro della disabilità a Palermo. “Non una passerella, ma un’occasione concreta di confronto” ha detto Nino Germanà, segretario regionale della Lega, proprio definendo la due giorni palermitana del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Un viaggio che ha messo al centro della scena non solo la disabilità, ma una visione radicalmente nuova delle politiche sociali: autonomia, partecipazione, lavoro e inclusione. Come sottolineato dal senatore Germanà, l’obiettivo dichiarato è il superamento di una concezione puramente assistenzialistica, per puntare su percorsi capaci di valorizzare le persone e la loro piena cittadinanza.

Un tour tra realtà concrete

Il programma ha toccato le corde più vive del tessuto sociale palermitano. Il percorso ha preso il via venerdì 2 ottobre presso la Lega Navale Italiana all’Arenella con il progetto “Le Officine Blu”. Ma è stato il sabato a segnare il momento di maggiore impatto simbolico: l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di via Bronte 58/60 a Borgo Nuovo. Una struttura dal valore sociale altissimo, sorta in uno spazio sottratto alla criminalità e restituito alla collettività grazie alla sinergia tra IACP e l’associazione “Piccoli e Giganti”.

Tra gli incontri più intensi, quello presso la “Web Radio Senza Barriere” di Uniamoci APS, dove il Ministro è stata intervistata dagli speaker dell’associazione, e la visita all’Istituto dei Ciechi “I. Florio ed A. Salamone”, occasione per osservare da vicino le attività del centro e celebrare i successi dello sport paralimpico. La missione si è chiusa al Molo Trapezoidale con l’evento “Prima le persone”.

Verso una nuova idea di disabilità

Plaude alle scelte il segretario regionale della Lega di cui Locatelli è espressione “Questa visita – ha dichiarato Germanà – conferma l’attenzione del Governo verso la Sicilia. Il lavoro portato avanti dal Ministero in questi anni sta mettendo al centro una nuova idea di politiche per la disabilità, fondata sulla persona e sul diritto a costruire il proprio percorso di vita”.