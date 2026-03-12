Botta e risposta fra il Consigliere comunale di Grande Sud Dario Chinnici e l’eurodeputato e capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo. Al centro del dibattito la modifica del regolamento di impiego degli Asacom, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione dei bambini speciali a scuola.

Attualmente il regolamento prevede che, in caso di assenza del bambino assistito, l’operatore possa recuperare le ore non lavorate solo nell’arco della medesima settimana. Dario Chinnici pressa, invece, perché si modifichino questi termini e le ore possano essere recuperate in un trimestre o addirittura in un semestre.

Il motivo della polemica

Pur condividendo l’esigenza di modificare il regolamento, però, l’esponente di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo non ci sta al fatto che passi come l’idea sia di un singolo consigliere e sottolinea come tutto il Consiglio stia lavorando in questo senso.

La dichiarazione di Milazzo

“Sulla vicenda ASACOM vedo emergere, purtroppo, soltanto meri interessi di bottega. Ricordo bene le difficoltà incontrate durante l’ultima variazione di bilancio, che riguardava proprio il destino delle risorse destinate ai lavoratori ASACOM, nonché il regolare pagamento delle loro prestazioni e la tutela delle loro condizioni lavorative”.

“Per questo motivo trovo francamente singolare assistere oggi a dichiarazioni di Renziani mascherati da uomini di centro destra, preannunciare fantomatiche proposte regolamentari come se fossero il frutto dell’impegno esclusivo di un singolo consigliere. Un atteggiamento che, con le dovute virgolette, potremmo definire una “cavigghia”, più utile alla propaganda che alla risoluzione dei problemi”.

Tutto il consiglio impegnato per il regolamento Asacom

“Desidero ricordare, non tanto a questo esponente politico quanto soprattutto ai lavoratori ASACOM, che l’intero Consiglio comunale – così come ha dimostrato in passato – saprà certamente mantenere alta l’attenzione sulla loro condizione. Sono certo che da parte di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, così come della commissione competente, vi sarà piena disponibilità ad affrontare il tema con senso di responsabilità”.

“L’obiettivo non può essere la corsa alla medaglietta o la ricerca di visibilità, ma la tutela concreta dei lavoratori ASACOM e la garanzia della continuità dei servizi che essi assicurano quotidianamente” conclude Milazzo.