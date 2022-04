fine cantiere prevista per il 12 agosto

Consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dello storico pontile di Mondello, a Palermo, finanziati dalla Regione Siciliana per un importo di 400mila euro.

Falcone: “La Regione si è fatta carico delle aspettative della città”

“Il pontile era da tempo impraticabile e insicuro – afferma l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone – rendendo impossibile una passeggiata tanto amata da residenti e visitatori. La Regione si è fatta carico delle aspettative della città, redigendo il progetto attraverso il Genio civile di Palermo e stanziando le somme necessarie. Ora l’obiettivo è di restituire questo spazio alla piena fruizione di tutti già quest’estate, nel segno della lunga serie di interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale attuata dal governo Musumeci”.

Cordaro: “Un luogo caro ai palermitani e a migliaia di turisti”

“Grazie all’impegno dei dipartimenti regionali competenti – spiega l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro, presente alla consegna dei lavori – oggi diamo il via all’intervento che restituirà, efficiente e rimodernato, un luogo caro ai palermitani e alle migliaia di turisti che abitualmente visitano la città, assicurando a tutti la possibilità di ammirare in tranquillità e sicurezza lo splendido panorama del golfo di Mondello”.

Fine dei lavori prevista per il 12 agosto, gli interventi

Ad eseguire i lavori è l’impresa Macos di Agrigento. Fine cantiere prevista per il 12 agosto. L’intervento consentirà la completa riapertura al pubblico della struttura, ma anche una riqualificazione estetica attraverso l’installazione di basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche.

Il pontile dichiarato insicuro e sequestrato nel 2020

Lo storico pontile della frazione marinara del capoluogo siciliano nel 2020 era stato dichiarato insicuro e posto sotto sequestro dalla Capitaneria di porto che, in quell’occasione, aveva richiesto un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza.

L’accesso era stato interdetto al pubblico, dopo un sopralluogo dei militari dell’ufficio locale marittimo di Mondello è stato accertato che non era sicuro e contestualmente segnalata la “necessità di un intervento immediato di manutenzione di tutta la struttura”, come da ordinanza del 16 novembre 2020.

A dicembre dello stesso anno, era partito un primo progetto di riqualificazione.